Le Bénin dans le rang des pays à revenu intermédiaire

La Banque Mondiale a procédé à l’actualisation de la classification des pays par groupe de revenus. Selon le dernier classement de l’institution financière publié le 1er juillet dernier, le Bénin pour la première fois de son histoire a intégré le rang des pays à économie de revenu intermédiaire inférieur. Le ministère de l’économie et des finances à travers un communiqué de presse a porté l’information à la connaissance du public ce vendredi 03 juillet 2020.

Selon le communiqué du ministère de l’économie et des finances, la classification est basée sur le calcul du revenu national brut de chaque pays pour l’année précédente, et tient compte des caractéristiques économiques telles que le taux de croissance économique, le taux d’inflation, le taux de change et le taux de croissance démographique.

Sur la base des données à la fin de l’année 2019, la Banque Mondiale a annoncé le passage du Bénin au sein de la catégorie des pays des économies à revenu intermédiaires. Ainsi, le Bénin quitte pour la première fois de son histoire, la catégorie des pays à faible revenu et rejoint le groupe des pays comme la Côte d’Ivoire, le Sénégal ou encore le Maroc, précise le communiqué. Le Bénin fait ainsi partie du groupe très restreint des 10 pays du monde ayant bénéficié cette année d’une amélioration de leur par la Banque mondiale.

Ce résultat élogieux fait suite à une augmentation du revenu national brut par habitant qui est passé de 870 dollars US à la dernière mise à jour à 1250 dollar US. « Il est porté par l’ensemble des réformes mises en œuvre par le gouvernement depuis 2016, avec pour conséquence une accélération continue du rythme de création de la richesse nationale. Il est également soutenu par les améliorations du système de comptabilité nationale, notamment le rebasage des comptes nationaux finalisés en 2019 qui a permis d’affiner l’estimation de la richesse nationale », précise le communiqué.

La décision de la Banque Mondiale confirme les perspectives positives et la solidité des fondamentaux économiques du Bénin alors que plusieurs pays d’Afrique sont passés dans une catégorie inférieure.

Au-delà de l’image du pays qui s’en trouve nettement amélioré au plan international, cette classification renforce la crédibilité du Bénin et rehausse sa capacité à attirer les investissements nécessaires à l’amélioration des conditions de vie des populations, note-t-on dans le communiqué de presse.

Cette classification de la Banque Mondiale permet de regrouper les pays du monde en 04 catégories à savoir, les pays à faible revenu, les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, et les pays à revenu élevé.

F. A. A.

3 juillet 2020 par