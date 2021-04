Le Bénin classé 114è dans le rapport RSF 2021

Reporters sans frontières (RSF) a rendu public, mardi 20 avril 2021, son rapport sur l’état de la liberté de la presse dans le monde. Un classement où le Bénin perd une place comparativement à l’année précédente.

Le Bénin est à la 114ème place du classement mondial de Reporters Sans Frontières (RSF) de l’année 2021. Un point en moins comparativement à l’année 2020 où il a a été 113eme. Une situation que RSF explique par l’inaccessibilité des médias publics à l’opposition, la suspension des médias privés.

« Les sites information sont en sursis depuis que la HAAC a décidé de leur demander une autorisation préalable pour avoir le droit d’exercer, un régime qui viole les standards internationaux en matière de liberté de presse (...) », a indiqué RSF.

Des pays africains comme le Burundi (147è,+13), la Sierra-Léone (75è,+10) et le Mali (99è,+9) ont fait une progression en matière de liberté de la presse.

Le trio de tête est constitué des pays tels que Norvège, Finlande et Suède.

La Chine, le Turkménistan, la Corée du Nord et l’Erythrée occupent toujours le bas du classement.

Selon RSF, le rapport qui « évalue tous les ans la situation de la liberté de la presse dans 180 pays et territoires, montre que l’exercice du journalisme, principal vaccin contre le virus de la désinformation, est gravement entravé dans 73 des 180 Etats du Classement établi par RSF et restreint dans 59 autres, soit au total 73 % des pays évalués ».

M. M.

21 avril 2021 par