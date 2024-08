Le Bénin célèbre le souvenir de la traite négrière et son abolition

Le Bénin célèbre comme à l’accoutumée, la Journée Internationale du Souvenir de la Traite Négrière et de son Abolition (JISTNA). L’évènement prévu pour le vendredi 23 août 2024, aura lieu à Ouidah, à la Plage près de la Porte du Non Retour.

Le Bénin honore une fois encore la mémoire des afro-descendants. Et ce, à travers la Journée Internationale du Souvenir de la Traite Négrière et de son Abolition. L’édition 2024 aura lieu à la Plage de Ouidah, près de la Porte du Non Retour. « 30 ans du projet "Les routes des personnes mises en esclavage : résistance, liberté, héritage" », c’est le thème retenu pour cette édition qui va démarrer par une marche mémorielle à travers la ville de Ouidah. Cette marche sera suivie du dépôt de gerbe, la projection d’un film et l’animation des Panels sur la Journée.

La JISTNA 2024 selon une publication du gouvernement, se veut « un moment de recueillement et surtout de réflexions au cours duquel les autorités béninoises et les Afro-descendants pourront puiser dans la douleur de cette tragédie, l’énergie nécessaire pour réaliser de grandes ambitions ». « Partie intégrante d’un grand Programme gouvernemental de promotion du tourisme mémoriel, le contenu des activités de la JISTNA témoigne une fois encore de la détermination du Bénin à assumer son statut de pays de référence dans les questions de reconnexion de la diaspora à son histoire et à ses terres africaines », lit-on dans la note des services de communications du gouvernement.

