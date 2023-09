Le Bénin célèbre en différé la Journée internationale de la drogue

La Journée internationale de la drogue célébrée en différé au Bénin. Les manifestations officielles ont regroupé ce jeudi 28 septembre 2023 à Djougou, les autorités politico-administratives, les élus communaux, sages et têtes couronnées, ainsi que les jeunes.

« Les gens avant tout : Mettons fin à la stigmatisation et à la discrimination, renforçons la prévention », c’est le thème retenu pour l’édition 2023 de la Journée internationale de la drogue. Il invite selon le Secrétaire permanent de la commission interministérielle de lutte contre l’abus des stupéfiants et des substances psychotropes (CILAS), la communauté internationale à désormais porter plus son attention sur les droits humains des consommateurs de drogue dont l’effectif s’accroît tous les jours, et les conséquences économico-sociales incalculables. Evoquant les actions menées par le gouvernement pour contrer l’expansion du fléau, Simon SANI a cité la mise en place d’une législation sur le contrôle des drogues et des précurseurs, et la création des instruments spécialisés tant dans la prévention que dans la répression.

Pour le secrétaire général adjoint du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, représentant le ministre, les consommateurs de drogue ne devraient pas être discriminés. « C’est des gens à considérer, et en qui il faut reconnaître l’humanisme », a souligné Adamou Aba BAGNAN. Il a invité les citoyens à mener le combat contre la discrimination et la stigmatisation afin que ceux-ci se sentent en confiance pour recevoir des soins appropriés.

