Le Bénin atteindra l’autonomie énergétique d’ici 2026

Le Bénin pourra couvrir d’ici 2026, les 100% de ses besoins en énergie électrique. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried L. Houngbédji au cours de l’émission "Focus" de la Télévision nationale ce dimanche 26 décembre 2021, a donné l’assurance.

Le Bénin énergiquement autonome d’ici 2026. Le porte-parole du gouvernement a abordé la question ce dimanche au cours de l’émission "Focus". Pour parvenir à ce résultat, Wilfried L. Houngbédji a annoncé qu’il y aura une 3ème centrale de 143MGW. Ladite centrale, pour des raisons de cohérence et de pertinence, sera probablement construite dans la zone industrielle de Glo-Djigbé, a-t-il informé.

A en croire le secrétaire général adjoint du gouvernement, il y aura dans le même temps, des centrales photovoltaïques ; celles déjà en cours de construction, et celles prévues, et dont la mobilisation de ressources a déjà eu lieu.

En dehors des centrales, le gouvernement selon son porte-parole, envisage de réaliser le barrage du "Dogo bis" ; ceci, pour apporter non seulement un plus à la production de l’électricité dans le pays, mais aussi à la maîtrise de l’eau autour du fleuve où il sera construit. Le secrétaire général adjoint du gouvernement a par ailleurs souligné que, de 2016 à décembre 2020, le Bénin couvrait déjà 60% de ses besoins en énergie électrique.

"Le projet "Lumière du Bénin"

Le projet "Lumière du Bénin" selon le porte-parole du gouvernement, est une initiative du chef de l’État Patrice Talon. C’est une promesse de campagne qui vise à électrifier les 77 chefs lieux des communes du Bénin. Certains chefs lieux d’arrondissements pourront également être électrifiés dans le cadre de ce projet, a informé Wilfried L. Houngbédji. Il s’agit selon lui, de faire en sorte que d’ici 2026, qu’il n’y ait aucun chef lieu de commune qui ne soit électrifier.

F. A. A.

26 décembre 2021 par