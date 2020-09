Le Bénin affronte le Gabon en octobre prochain

Après plusieurs mois d’inactivité en raison de la crise sanitaire du Coronavirus, les équipes africaines pourraient renouer avec les stades à l’occasion de la journée FIFA en octobre prochain.

Pour cette journée, les Ecureuils du Bénin de sources dignes de foi, pourraient affronter les Panthères du Gabon. Le sélectionneur Patrice Neveu entreprend déjà des démarches dans le cadre de cette confrontation qui se jouera au Pays-Bas, et dont la date sera rendue publique très prochainement.

Le match contre le Bénin s’inscrit dans le cadre de la double confrontation entre le Gabon et la Gambie en novembre prochain.

Deux rencontres qui seront très déterminantes pour les Panthères à égalité de points avec les Scorpions, pour la qualification à la prochaine CAN.

F. A. A.

