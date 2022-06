Le BR obtient du soutien dans la 6ème circonscription

A quelques mois des législatives, le parti Bloc Républicain bénéficie d’un soutien dans la commune d’Abomey-Calavi. Le réseau ‘’AC’’ a marqué son adhésion à la formation politique de la mouvance présidentielle ce mercredi 22 juin 2022.



Le BR pourra compter sur le réseau ‘’AC’’ lors des prochaines joutes électorales dans la 6ème circonscription électorale. Ce réseau présidé par Atindéhou Corneille a fait son adhésion au parti Bloc Républicain. La cérémonie d’adhésion a été marquée par la présence des responsables et sympathisants du réseau, et militantes et militants du BR.

F. A. A.

23 juin 2022 par ,