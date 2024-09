Le BR condamne tout acte visant à remettre en cause l’ordre démocratique

Le parti Bloc Républicain (BR) à travers un communiqué ce jeudi 26 septembre 2024, a réagi à l’actualité relative au coup d’Etat contre le régime du président Patrice Talon. La formation politique de la mouvance présidentielle après avoir condamné l’acte a réitéré son soutien sans faille au président de la République.

Dans une déclaration de presse en date du 25 septembre 2024, le Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a fait état des actions visant la remise en cause du processus démocratique en cours depuis l’historique conférence nationale en 1990 au Bénin. Face à l’extrême gravité des faits indiqués lors de ladite déclaration de presse, le Bloc républicain, conformément à ses valeurs républicaines, condamne toute idée de déstabilisation et tout acte visant à remettre en cause l’ordre démocratique en République du Bénin. En effet, aucune ambition politique ne saurait amener des citoyens à ces manœuvres de prise de pouvoir illégale et antidémocratique au Bénin. Le Bloc républicain apporte son soutien sans faille au président de la République, Son Excellence Monsieur Patrice Talon, au gouvernement et à toutes les institutions républicaines. Le Br renouvelle son ferme engagement à continuer de contribuer à la consolidation de tous les acquis depuis avril 2016. Le Br reste très attaché à sa ligne directrice en continuant à travailler ensemble avec toutes les autres forces politiques afin d’avoir un système démocratique bien structuré et pour façonner un avenir meilleur pour notre nation. Le Bloc républicain invite par la même occasion le peuple béninois à faire confiance à nos institutions, qui, seules sont habilitées à apprécier et juger les situations en toute transparence. De même, le Br lance un appel à toute la population béninoise pour qu’elle continue à faire confiance et accompagner les efforts développement amorcés par le gouvernement sous le leadership éclairé du président Patrice Talon.

Afin d’analyser cette situation politique et son évolution, une réunion du Bureau exécutif national du parti est convoquée pour vendredi 27 septembre 2024.

Fait à Cotonou, le 26 septembre 2024

Plus unis, plus fort pour construire le Bénin

Le président, Abdoulaye Bio Tchané

