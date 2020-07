Le BEPC lancé ce lundi au CEG Zogbo

C’est au Collège d’enseignement général de Zogbo que le secrétaire général de la préfecture du Littoral, Wilfried Gbaguidi accompagné du premier adjoint au maire de Cotonou, Randys Romain Ahouandjinou, et du directeur départemental de l’enseignement secondaire, Robert Dossou Gbodjinou, a procédé au lancement des épreuves écrites de l’examen du BEPC session de juillet 2020 pour le compte du Littoral.

Après avoir formulé les vœux de bonne chance et de succès aux candidats, le secrétaire général de la préfecture du Littoral, Wilfried Gbaguidi les a, au nom du préfet Jean-Claude Codjia, exhortés à rendre ce qu’ils ont appris au cours de l’année, en lisant dans le calme les épreuves soumises à leur attention, et d’éviter les erreurs bêtes.

Le directeur départemental de l’enseignement secondaire, Robert Dossou Gbodjinou a invité les candidats à la sérénité. C’est juste une évaluation comme les autres qu’ils ont l’habitude de faire, a-t-il confié.

Au nom du maire Luc Atrokpo, le premier adjoint de la mairie de Cotonou, Randys Romain Ahouandjinou a souhaité une très bonne chance aux candidats.

Au total, 18.802 candidats répartis dans 17 centres de composition planchent pour cet examen dans le Littoral.

Au centre du CEG Zogbo qui a accueilli le lancement officiel, 923 absences ont été enregistrées.

Comme le CEP, le BEPC se déroule dans le strict respect des règles barrières de la Covid-19. Tous les candidats étaient munis de leurs masques de protection. Des dispositifs de lavage de mains sont disposés de part et d’autres afin de permettre aux candidats de se laver les mains.

Comme à Zogbo, des candidats planchent depuis ce matin au CEG Le Littoral, un autre centre du département.

Dans le strict respect des règles barrières de la pandémie du Coronavirus, les candidats à partir de 07h30 ont été autorisés à entrer dans le centre.

La mesure de distanciation sécuritaire est respectée et 07 dispositifs de lavage de mains sont posés à l’entrée du collège. Des forces de sécurité déployées sur les lieux veillent à ce que chaque candidat se lave les mains avant d’accéder au centre.

Les épreuves ont été lancées à 08 heures précises et les surveillants de salles munis de gels hydro alcooliques pour la désinfection des mains.

F. A. A.

13 juillet 2020 par