La BCEAO célèbre son 60e anniversaire

La Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (BCEAO) a célébré le 60e anniversaire de son existence. Les manifestations officielles ont démarré jeudi 24 novembre 2022 par un symposium international sur le thème : « Les Banques centrales dans un monde en mutation » au Centre international de conférences Abdou Diouf de Dakar.

Déjà 60 ans que la BCEAO a été créée. L’institution d’émission des pays membres de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) a célébré l’évènement en fin de semaine. Les manifestations ont été ouvertes par un symposium international sur le thème « Les Banques centrales dans un monde en mutation ». Le Bénin à l’instar des 07 autres pays membres de l’UMOA a pris part à ce grand rendez-vous d’échanges. Des représentants de diverses institutions financières, des acteurs du monde économique et financier et des universitaires ont pris part à cette rencontre internationale de haut niveau.

Dans un contexte actuel de crises, notamment la guerre en Ukraine et la Covid-19, les échanges au cours du symposium ont été ancrés sur l’avenir de l’institution financière. « La Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest a toujours su relever les défis aux différentes époques pour poursuivre sa marche au service des Etats et des populations », a souligné Jean-Claude Kassi BROU, gouverneur de la BCEAO. Et cela, à travers de nombreux challenges dont l’africanisation et la formation des cadres, la modernisation des instruments de politique monétaire et des systèmes et moyens de paiement, le renforcement de la supervision bancaire, le développement des infrastructures financières et du marché des titres ainsi que la gestion des réserves de change. Des acquis qui n’occultent pas selon lui, la fragilité de plus en plus marquante des économies face aux chocs actuels.

Le vice-président de la Côte d’Ivoire, Tiémoko Meyliet KONE dans son intervention a mis l’accent sur les mutations technologiques, et les préoccupations sécuritaires et climatiques. « La période que nous traversons est marquée par un certain nombre de mutations technologiques, mais aussi par des inquiétudes sécuritaires et climatiques. Les mutations technologiques caractérisées par l’éclosion technique et l’intelligence artificielle des Big data créent certes, de nouvelles activités mais aussi et surtout des risques », a-t-il souligné. La conjoncture internationale récente à l’en croire, est marquée par un retour à des tensions géopolitiques et sécuritaires. Il a évoqué à titre illustratif, le conflit entre la Russie et l’Ukraine et la recrudescence du terrorisme dans le Sahel. « Les changements climatiques avec leur lot de problèmes dont la sécheresse, l’incendie ont provoqué aussi des chocs répétés sur l’activité économique et financière. Tous ces bouleversements qui affectent le monde actuel donnent une idée de ce qui nous attend », a confié Tiémoko Meyliet KONE. Les échanges selon lui, devraient contribuer à attirer davantage l’attention sur les attentes des différents acteurs ainsi que des Etats et des agents économiques.

Le premier ministre sénégalais, Amadou BA a représenté le président Macky SALL à cet évènement.

F. A. A.

27 novembre 2022 par ,