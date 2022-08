Le 2.000.000ème abonné de Moov Money reçoit un chèque de 2 millions

Moov Money honore ses clients. Plusieurs abonnés du réseau de téléphonie mobile ont gagné de nombreux lot à la 9ème édition du Festizik Cotonou Barbecue. Le 2.000.000ème abonné du service de transfert d’argent de Moov, Soulemane Daouda a reçu un chèque de 2 millions de francs CFA dans la soirée de ce dimanche 31 juillet 2022 à Canal Olympia.





Moov Money, sponsor officiel de la 9ème édition du Festizik Cotonou Barbecue fait des heureux gagnants. Plusieurs abonnés ont remporté de nombreux lots ce dimanche à Canal Olympia de Cotonou. Les lots sont constitués entre autres, de pockets wifi, téléphones portables, porte-clés, etc. Soulemane Daouda, 2.000.000ème abonné de Moov Money a reçu un chèque de 2 millions de francs CFA. C’est un agriculteur résident à Banikoara dans le département de l’Alibori. « Je suis très ému de cette surprise que Moov m’a faite. J’allais au champ un matin quand on m’a appelé pour me dire que j’ai été sélectionné pour être millionnaire. Je me suis retourné avec ma houe et ma machette. J’ai appelé le directeur régional de l’Alibori pour être sûr que ce n’est pas de l’arnaque. Et c’est lui qui m’a rassuré », a témoigné l’heureux gagnant.

« Nous sommes une famille, une très grande famille et nous travaillons pour pouvoir honorer nos abonnés. Raison pour laquelle le 2.000.000ème abonné de Moov Money a été honoré », a confié le Responsable Go To Market Prince Emmanuel VIODE . Il a invité les abonnés à utiliser Moov Money et jouir d’une « expérience client exceptionnelle ».

Plusieurs participants à la 9ème édition du Festizik Cotonou Barbecue ont exprimé leurs satisfactions.

Hermione Houngbégnon, commerciale marketing sur un stand a exprimé ses remerciements aux organisateurs. « C’est bien organisé. Il n’y a pas eu de désordre. Je suis fière d’y avoir participé. Avec le réductions que nous avons proposées aux clients, on a fait un bon chiffre d’affaires », s’est-elle réjouie.

Ben et Taslim, deux jeunes venus partager quelques instants de plaisir ont aimé l’ambiance. Le ticket d’entrée fixé à 1000 francs CFA pour eux, réduit la consommation des participants. Ils ont émis le vœu que les mets soient diversifiés les prochaines fois.

Comme eux, Hervé Agbessi, un habitué du Festizik a aussi aimé l’ambiance, mais déplore le ticket d’entrée fixé à une somme de 1000 francs CFA. Ce qui à l’en croire, n’était pas le cas les éditions précédentes.

Ouvert le 21 juillet dernier, l’édition 2022 du Festizik Cotonou Barbecue s’achève ce lundi 1er août. Outre les nombreux lots, l’entreprise ayant réalisé le plus grand chiffre d’affaires via les transactions Moov Money a été également honorée.

F. A. A.

