Le 1er adjoint au maire quitte le BR pour l’UPR

Le premier adjoint au maire de la commune de Zagnanado n’est plus militants du parti Bloc Républicain (BR). Athanase DEGAN l’a fait savoir, samedi 12 novembre 2022, lors d’une déclaration à la presse.

Nouvelle démission au Bloc Républicain. Athanase DEGAN, premier adjoint au maire de Zagnanado a quitté la formation politique dirigée par le ministre d’État Abdoulaye Bio TCHANE. L’annonce a été faite à l’occasion d’une déclaration publique samedi 12 novembre 2022. Plusieurs raisons justifieraient son départ. Il a évoqué entre autres, le besoin de développement réel de sa commune et de son arrondissement, la mauvaise gestion de la transhumance et ses corollaires, et la gestion non concertée des affaires de la commune.

Athanase DEGAN s’engage désormais à militer aux côtés du parti Union Progressiste le Renouveau (UPR) pour « un vrai développement ».

Le démissionnaire invite tout son réseau, ses partisans de la 24e circonscription électorale, et ceux de Zagnanado en particulier, à « œuvrer au profit du parti Union Progressiste le Renouveau ».

