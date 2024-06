Lancement imminent de la télévision Bénin TV Alafia

La chaîne de télévision publique, Bénin TV Alafia, entièrement dédiée aux langues nationales, sera lancée dans les prochains jours. En prélude à l’opérationnalisation et au lancement de la chaîne, le gouvernement a autorisé, en Conseil des ministres ce mercredi 26 juin 2024, la contractualisation avec une société pour assistance technique.

Le gouvernement a indiqué qu’il est apparu indispensable de recourir à une assistance technique dans le cadre de l’opérationnalisation et du lancement de la chaîne de télévision publique Bénin TV Alafia.

« Après consultations de diverses entités spécialisées en la matière, une société a été retenue et le Conseil a autorisé la contractualisation avec elle, à charge pour le ministre du Numérique et de la Digitalisation de veiller à la bonne exécution de sa mission », a indiqué le Conseil des ministres du 26 juin 2024.

La mission d’assistance technique consistera notamment, selon le communiqué du Conseil des ministres, à « élaborer un plan d’actions et un chronogramme détaillé allant jusqu’au lancement et à l’exploitation de cette chaîne, compte non tenu des phases de recrutement, de formation des équipes, et d’élaboration du modèle d’exploitation ».

M. M.

26 juin 2024 par ,