Lancement du recrutement de 662 professeurs dans les lycées agricoles

Un concours de recrutement de six cent soixante-deux aspirants pour la formation d’enseignants au profit des lycées techniques agricoles sera organisé samedi 16 octobre 2021.

Le dépôt des dossiers de candidature commencera le lundi 30 août 2021 et se fera dans les Directions Départementales du Travail de la Fonction Publique jusqu’au vendredi 10 septembre 2021.

Le concours de recrutement est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 38 ans au plus à la date du 31 décembre 2021 pour les titulaires de la Licence professionnelle en sciences agronomiques et de 37 ans au plus pour les candidats titulaires du Diplôme d’Etudes Agricoles Tropicales.

LIRE LES DETAILS SUR LE CONCOURS DE RECRUTEMENT

26 août 2021 par