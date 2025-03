Lancement des travaux du bitumage de 120km de routes dans le Mono-Couffo

Les travaux de bitumage de la route Azovè-Houégamè-Klouékanmè (17,20 km), de la réhabilitation de l’axe SITEX-IUT-RN2 bis (3 km) dans la ville de Lokossa, l’assainissement et le pavage de 30,45 km de rues, puis l’aménagement en terre des routes Bopa-Lobogo-Tozounmè-Dogbo (34 km) et Bopa-Djidjozoun-Allada (35,30 km) seront lancés le jeudi 13mars 2025.

En Conseil des ministres du mercredi 11 décembre 2024, le gouvernement avait marqué son accord pour les travaux d’aménagement et de bitumage de plusieurs axes dans les départements du Mono et du Couffo.En moins de six mois, lesdits travaux démarrent afin d’améliorer les conditions de mobilité des usagers, et surtout de réduire les impacts dus aux inondations périodiques dans ces deux départements.

Il y a quelques semaines, le gouvernement a procédé au lancement officiel des travaux d’aménagement et de bitumage d’autres routes dans ces deux départements. Il s’agit de la route Dogbo-Lalo, longue de 21,80 Km, dans le Couffo ; et de la route Adjaha-Athiémé et ses bretelles, un projet de vieille date très attendu par les populations et qui s’étend sur un linéaire de 70 Km. Ces différents chantiers dénotent de la volonté du gouvernement à améliorer les conditions de circulations et à faciliter les échanges entre les communautés.

F. A. A.

11 mars 2025 par