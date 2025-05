Les Pays-Bas soutiennent la restauration du lac Nokoué et la lagune de Porto-Novo

Une délégation des Pays-Bas conduite par le Vice-Ministre néerlandais du Commerce extérieur et du Développement, Steven Collet, a séjourné au Bénin du 29 au 30 mai 2025.

Accompagné de l’Ambassadeur des Pays-Bas au Bénin, Joris Jurriëns, Son Excellence Steven Collet, Vice-Ministre néerlandais du Commerce extérieur et du Développement a visité les zones concernées par le projet de restauration écologique du lac Nokoué et la lagune de Porto-Novo.

Le projet vise à préserver ces écosystèmes vitaux menacés par la pollution, l’envasement et la dégradation des milieux naturels. Ces plans d’eau jouent un rôle essentiel. Ils régulent les inondations, soutiennent la pêche artisanale et participent à l’économie locale.

La délégation a été accueillie par l’Agence de Développement des Lacs (ADELAC) et des représentants du Ministère du Cadre de Vie et des Transports. Sur place, ils ont échangé sur les défis environnementaux et les solutions envisagées.

Le projet soutenu par les Pays-Bas ambitionne une restauration durable d’ici 2050. Il repose sur trois piliers. Il s’agit du développement du transport fluvio-lagunaire, du renforcement de la production halieutique, de l’aménagement des berges et des zones agricoles.

Les Pays-Bas accompagnent le Bénin dans toutes les étapes. Études de faisabilité, conception des ouvrages, mais aussi premières réalisations concrètes. Elles prennent en compte le dragage de zones critiques, la construction de trois embarcadères, et la création d’îles artificielles.

31 mai 2025