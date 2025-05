Les premiers logements économiques de Porto-Novo commercialisés

Porto-Novo entre dans une nouvelle ère. La commercialisation des premiers logements économiques de la Cité de la CNSS de Ouando a démarré, jeudi 8 mai 2025.

Construits pour être à la fois accessibles et durables, les 173 villas de type F4 de la Cité de la CNSS de Ouando accueillent leurs premiers occupants. La commercialisation de ces logements économiques, sécurisés par une assurance, et intégrés à un environnement bien aménagé, a été officiellement lancée le jeudi 8 mai 2025.

Ce projet s’inscrit dans le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) 2021-2026. Il fait partie du grand projet des 20 000 logements initié sous le leadership du Président Patrice Talon.

Le ministre du Cadre de vie, José Tonato, présent lors de l’inauguration, a salué la vision présidentielle et l’implication de tous les partenaires. Il a rappelé que ces logements ne sont pas simplement des bâtiments : ils reflètent l’image d’un Bénin moderne, inclusif et soucieux de l’environnement.

La Cité propose plus qu’un toit. Elle comprend des voiries modernes, des espaces verts, et des infrastructures commerciales à venir. Située au cœur de la ville, elle favorise la proximité avec les services, les écoles et les lieux de travail.

Deux modes d’acquisition sont possibles : la location-accession, ou l’achat au comptant.

Achille Houssou, Directeur Général de la SIMAU, a expliqué que ce système permet à un plus grand nombre de ménages d’accéder à la propriété.

