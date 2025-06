La CCI Bénin mobilise les PME autour des enjeux environnementaux

La Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin) à travers le programme ‘’Accès au marché’’ a organisé un atelier de formation à l’intention des chefs d’entreprises sur le thème « l’environnement, le changement climatique et les comportements sociaux responsables ». Les travaux ouverts le mardi 10 juin 2025, se sont achevé jeudi 12 juin dernier.

Le changement climatique en tant que menace n’épargne aucun secteur. Et si les entreprises ont la bonne information, elles peuvent développer des comportements résilients leur permettant de surmonter les difficultés auxquelles il les expose. A cet effet, la CCI Bénin à travers le programme ‘’Accès au marché’’ a organisé un atelier de formation à l’intention des PME/PMI.

« Les petites entreprises africaines sont très vulnérables au changement climatique qui marque un détour très important dans leur développement », a souligné la Vice-présidente des régions de la CCI Bénin. Et éviter cela, il importe selon Christiane TOSSOU, de sensibiliser, de mettre en exergue les savoir-faire techniques et/ou les moyens financiers permettant à ces entreprises d’adopter les mesures d’adaptation et d’atténuation appropriées.

Evoquant l’influence de l’action humaine sur l’environnement et le climat, elle a mis l’accent sur la nécessité « d’agir vite et de manière décisive » pour éviter les conséquences destructives dans les sociétés. Et pour cela, la Vice-présidente des régions de la CCI Bénin a évoqué deux priorités. Il s’agit premièrement de s’assurer que les entreprises sont informées des risques environnementaux, de les aider à améliorer leur situation financière, et d’accéder à des technologies appropriées. L’autre priorité selon Christiane TOSSOU, est d’adopter des comportements responsables, respectueux de l’environnement, et gages d’un meilleur avenir. Elle s’est par ailleurs dite convaincue que la thématique retenue pour les assises renforcera la résilience des entreprises dirigées par les femmes, les hommes et les jeunes face aux impacts du changement climatique. « L’engagement des acteurs économiques, des chercheurs et des citoyens est d’une grande importance dans la lutte contre le changement climatique », a-t-elle laissé entendre exhortant les participants à une écoute attentive, et surtout, de profiter de la présence de l’expert pour exprimer leurs diverses préoccupations.

La session de formation selon Vidérot HARRY, consultant formateur a permis aux chefs d’entreprises, de comprendre les causes réelles de la rareté de poissons dans les cours d’eau, l’irrégularité des pluies et ses impacts sur les rendements agricoles. A l’en croire, adopter un comportement respectueux de l’environnement fera de chaque acteur, un activiste, un prescripteur des faits de l’environnement et de changement climatique.

Des chefs d’entreprises mieux aguerris pour des comportements éco citoyens

Pour Yvette PHILIPPE AGBOGNIHOUE, c’est une formation qui vient à point nommé. Fière des enseignements reçus, elle assure descendre sur le terrain pour la restitution avec ses collaborateurs. « Les mines détruisent l’environnement », a-t-elle souligné rassurant de son ambition à partager les notions reçues avec sa base.

Cette formation selon Aline HESSOU, a été une occasion pour se familiariser à des notions telles que la RSE (Responsabilité sociétale de l’entreprise) qui incombe à chaque entrepreneur, aussi bien vis-à-vis de son environnement que des employés, et par-delà, le client.

C’est une prise de conscience dans la pratique au sein des entreprises, a fait savoir pour sa part, Gloria AMOUSSOU. « Lorsque nous allons changer les choses à petite échelle, cela aura un impact beaucoup plus global », a-t-elle confié formulant le vœu de pérenniser l’initiative et de l’étendre à toute la population car, dira-t-elle, « c’est ces petits changements individuels qui feront toute la différence ».

Des représentants de l’Association nationale des vendeurs de maïs, des producteurs, des éleveurs, des acteurs intervenant dans le secteur minier, et des chefs d’entreprises intervenant dans plusieurs autres secteurs ont participé à la session de formation.

F. A. A.

16 juin 2025 par