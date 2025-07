Grand-Popo : Ça défèque sans vergogne sur la plage

Les nombreux efforts que consent le gouvernement pour faire de la cité balnéaire de Grand-Popo une destination touristique prisée sont de jour en jour compromis par les populations.

Ce n’est que de l’euphémisme que de dire que les plages de Grand-Popo sont sales. Elles battent tout simplement de le record de l’impropreté. Malheureusement avec la complicité de ses filles et fils qui ont choisi de façon conscience les maintenir dans un état piteux.

Outre les déchets de divers gabarits que charie l’océan, les plages de Grand-Popo sont sur tout leur long transformées en déféquoires. Tous les matins, chacun s’y rend pour faire son petit besoin. Avec leurs deux mains, ils creusent un petit trou à la hâte. Et toute honte bue, ils se mettent à califourchon sur le trou pour y déposer leurs dégestions.

Le spectacle est totalement burlesque lorsqu’une vague arrive. Tu les vois sauter pour échapper à la vague. Et lorsqu’ils n’ont pas fini, les voilà de retour sur le même pot de l’insalubrité volontaire qui tue le charme qu’on devrait attendre des plages de Grand-Popo.

C’est connu de tous. Lorsque vous jetez quelque chose à la mer, elle vous la retourne ; même des années après. Résultat, il n’est pas rare de voir sur des plages de Grand-Popo des excréments humains. Quel spectacle horrible qui enlève tout envie de baignade dans des eaux parfois turquoises qu’offre parfois l’océan Atlantique !

A la Mairie de Grand-Popo, la situation est très bien connue. C’est du moins ce que nous a confié un agent qui a voulu garder l’anonymat.

« On ne sait plus ce qu’on doit faire. Des latrines, on en a construit un peu partout avec l’aide de nos partenaires engagés dans la lutte pour la protection de l’environnement. Mais les gens continuent toujours d’aller faire leur besoin à l’air libre, surtout à la plage », déplore notre interlocuteur qui en appelle à une action forte du gouvernement.

« Les algues brunes salissent déjà nos plages et repoussent les touristes. Si à cela doivent s’ajouter les dégestions humaines alors, bonjour la catastrophe », se lamente un agent d’un des hôtels les plus fréquentés de la cité balnéaire.

Le mal est profond et il y urge que le gouvernement à travers le ministère du cadre de vie sorte la grande artillerie en se faisant appuyer peut-être par les éléments de la Marine militaire. La solution pourrait venir de là. Qui sait ?

El-Hadj Affissou Anonrin

2 juillet 2025 par