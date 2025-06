Bénin Cashew lance sa Journée verte pour un développement industriel durable

L’entreprise Bénin Cashew, spécialisée dans la transformation de noix de cajou à la Zone industrielle de Glodjigbé (GDIZ), a organisé jeudi 19 juin 2025, la première édition de sa Journée verte, avec la mise en terre des plants de Terminalia superba.

Bénin Cashew célèbre sa première Journée Verte. Cette initiative qui s’inscrit dans une démarche alliant responsabilité environnementale et développement durable, a été marquée par la plantation de 50 plants de Terminalia superba à la GDIZ et au centre de dépelliculage de Zè, le jeudi 19 juin 2025. Les employés se sont activement mobilisés pour concrétiser cette action de terrain, qui vise à renforcer la couverture végétale, lutter contre la dégradation des terres, et améliorer le microclimat des zones industrielles concernées.

Selon Juste Amanudo, inspecteur de durabilité, le choix du Terminalia superba (également connu sous le nom d’afara ou fraké) s’explique par sa forte valeur écologique : il est adapté aux conditions climatiques locales, favorise le reboisement des terres appauvries, fournit de l’ombrage et du bois durable, et contribue à la régénération naturelle des écosystèmes forestiers.

Mendel ATOU, Responsable Santé, Sécurité et Environnement (SSE) de Bénin Cashew, a rappelé que la préservation de la biodiversité est un axe central de la politique RSE de l’entreprise. Celle-ci valorise déjà ses déchets de production (coques, pellicules de cajou) en énergie, limitant ainsi son empreinte carbone. A la mise en terre de plants, Bénin Cashew affirme sa volonté de concilier croissance industrielle et responsabilité écologique, dans un secteur où les standards internationaux exigent de plus en plus de transparence, de traçabilité et d’engagement durable. Cette première édition de la Journée verte s’inscrit dans une démarche de long terme, avec l’ambition de devenir un événement annuel fédérateur, à l’intersection des enjeux économiques, sociaux et environnementaux.

