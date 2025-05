200 millions $ de la Banque mondiale pour un réseau de bus et bateaux au Bénin

La Banque mondiale a approuvé, le 20 mai 2025, un financement de 200 millions de dollars pour moderniser le transport public dans les villes du Grand-Nokoué au Bénin.

Le projet de mobilité urbaine durable financé par la Banque Mondiale se concentre sur cinq communes principales : Cotonou, Porto-Novo, Abomey-Calavi, Ouidah, et Semè-Podji. Il vise à développer un système de transport multimodal incluant des bus et des bateaux électriques.

Conçu pour desservir 270 000 personnes dans une première phase et 360 000 passagers quotidiens à terme, il soutiendra la professionnalisation des opérateurs de transport informel, notamment les taxi-motos communément appélés ‘’zémidjan’’et les mini-bus communément appelés ‘’Tokpa-Tokpa’’.

Le Bénin s’engage activement à réduire ses émissions. Grâce à ce financement, des motos électriques et des bus électriques viendront compléter l’offre de transport. Ce projet n’est pas seulement une question d’infrastructures, mais aussi de développement industriel. Il favorisera la création d’un écosystème local autour de l’e-mobilité, stimulant ainsi la création d’emplois.

« La forte urbanisation des villes du Grand Nokoué pose de réels défis de mobilité urbaine et rend les habitants de plus en plus vulnérables aux chocs climatiques et à la pauvreté. Ce financement viendra non seulement libérer le potentiel économique de la région, améliorer la productivité, mais aussi renforcer l’inclusion sociale et la durabilité environnementale », souligne Nestor Coffi, responsable des opérations de la Banque mondiale pour le Bénin. « Ce projet transformateur offre des opportunités dans le secteur de l’e-mobilité et stimule la création d’emplois par l’amélioration de la productivité et l’innovation », précise un communiqué de la Banque Mondiale publié le 20 mai 2025.

La mise en place de ce système de transport devrait création de 17 000 emplois, avec des 800 emplois formels directement liés aux services de transport public. De plus, pendant la phase de construction, 1 000 emplois supplémentaires seront créés.

https://www.24haubenin.bj/?Un-projet-de-transport-public-par-bateau-entre-Porto-Cotonou-et-Calavi

La Banque mondiale voit ce projet comme un levier pour améliorer la compétitivité économique de la région. Il offrira ainsi un meilleur accès aux opportunités d’emploi pour les 2,8 millions d’habitants du Grand Nokoué.

M. M.

21 mai 2025 par ,