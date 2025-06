AFL mobilise les acteurs pour pérenniser les acquis du projet MADE

Le Centre Culturel de Rencontre International John Smith de Ouidah a accueilli, le mercredi 25 juin 2025, un colloque dédié à l’avenir de l’écoconstruction au Bénin et dans la sous-région. Il est organisé par l’ONG Acting for Life (AFL), à quelques semaines de la clôture d’un programme lancé en 2016 au profit des jeunes dans le secteur du bâtiment.

Neuf (09) années d’activités, trois pays engagés (Bénin, Togo, Mali), et des centaines de jeunes formés aux techniques de construction à base de matériaux locaux. C’est dans le cadre d’un programme visant à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes dans le secteur du bâtiment et à appuyer le développement des filières territoriales d’écoconstruction.

La troisième et dernière phase du programme initié en 2016 est consacrée depuis 2022 au projet MADE « Maçons de Demain, former et insérer dans l’écoconstruction ». Ce projet vise à donner l’accès aux jeunes en situation de vulnérabilité à des formations en maçonnerie et écoconstruction. « Ce que je retiens, c’est qu’on donne des capacités et d’autres connaissances à nos jeunes pour leur permettre d’utiliser les matériaux locaux afin de participer au développement de notre cité », a relevé le maire de Ouidah, lors de la cérémonie d’ouverture. M. Christian Houétchénou a exprimé son souhait de voir naître à Ouidah un centre de formation dédié à l’écoconstruction.

Piloté par Acting for Life et mis en œuvre avec ses partenaires de l’ACAD au Bénin, de GEVAPAF au Togo et d’APAPE-PH au Mali, le programme est cofinancé par l’AFD à hauteur de plus de 800 millions de FCFA. Il s’achève en août 2025.

Le directeur des opérations de AFL, Cédric Touquet, a rappelé les principes des interventions dans les pays bénéficiaires. Il s’agit entre autres de l’appui des savoir-faire locaux, mise en réseau des compétences et la collaboration avec les acteurs locaux ainsi que la coopération avec les collectivités territoriales. Des principes appliqués dans la région de Mopti (Mali) depuis 2010, jusqu’aux régions de Kara et des Savanes (Togo) et des départements de l’Atacora et de la Donga (Bénin).

Pour Guillaume Reisacher, directeur adjoint de l’AFD au Bénin, l’éco-construction, n’est pas un simple phénomène de mode, c’est une réponse concrète, au défi du changement climatique, de l’urbanisation rapide et de la lutte contre la précarité. « Elle est aussi une opportunité de création d’emplois qualifiant pour une jeunesse en quête de sens et de perspective. C’est dans cet esprit que l’Agence Française de Développement a décidé de soutenir le projet MADE », a-t-il déclaré. Le projet MADE, relève Reisacher, illustre parfaitement la vision que porte l’AFD, une transition juste qui conjugue formation, insertion, innovation et écologie tout en respectant les spécificités culturelles et matérielles de chaque territoire.

Le représentant du ministère du Cadre de vie, Oscar Atingla, s’est réjoui de la transformation qu’opère désormais les jeunes femmes et hommes (devenus maçons, techniciens, entrepreneurs grâce au projet MADE) sur leur territoire.

Procédant à l’ouverture de ce colloque, le préfet de l’Atlantique, Jean-Claude Codjia, a insisté sur le caractère impératif de l’écoconstruction. Le projet MADE, indique-t-il, est un exemple concret de ce que peut produire l’alliance entre innovation, tradition et engagement citoyen. « Je forme le vœu que les recommandations issues des travaux puissent nourrir les politiques publiques, orienter les stratégies de formation et d’insertion et renforcer les synergies entre les acteurs engagés sur ce chantier commun », a-t-il ajouté.

Le colloque a offert un espace d’échanges pour réfléchir aux moyens de pérenniser les acquis du projet MADE. Les discussions se sont axées sur les défis et enjeux de l’écoconstruction au Bénin, au Togo et au Mali.

Akpédjé Ayosso

26 juin 2025 par ,