Plusieurs quartiers de Cotonou transformés grâce au PAPC

La ville de Cotonou est confrontée à des inondations récurrentes depuis plusieurs années. Face à ce fléau, le gouvernement béninois a mis en place le Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC) pour améliorer le cadre de vie des populations, assurer la mobilité urbaine pendant la saison des pluies et limiter les risques d’inondation. Les ouvrages réalisés changent déjà le cadre de vie des habitants de plusieurs quartiers de Cotonou.

Derrière le commissariat de Fidjrossè, dans le 12 e arrondissement de Cotonou, s’étendait une vaste zone de broussailles et de marécages. Aujourd’hui, ce paysage a radicalement changé grâce à la réalisation d’un bassin de rétention des eaux pluviales. Cet ouvrage, en cours de finition, offre non seulement une solution technique aux inondations mais transforme aussi l’aspect visuel et fonctionnel de la zone.

« Avant, cette partie était inaccessible, pleine de moustiques et d’eaux stagnantes. Maintenant, on voit de vrais travaux, des engins, des voies en construction. Cette zone du quartier change », témoigne Ludovic Ahouansè, habitant de Fidjrossè depuis plus de dix ans.

Dame Sèna, commerçante au même quartier, renchérit : « J’ai constaté qu’ils sont entrain de tracer un chemin, ça veut dire que désormais on peut circuler par là. C’est une belle avancée ».

Le PAPC ne se limite pas à Fidjrossè. Il est mis en œuvre dans plusieurs autres quartiers de Cotonou et consiste à la construction de collecteurs d’assainissement pluvial et d’aménagement de voies connexes. Ces collecteurs acheminent les eaux pluviales vers des bassins de rétention, où elles sont temporairement stockées, ce qui permet de réduire les pics d’inondation observés au cours de la saison pluvieuse à Cotonou. L’objectif à long terme est de mettre en place un système qui permet de drainer les eaux pluviales vers les lacs et lagunes.

Au-delà de limiter les inondations, le PAPC redonne vie à des zones longtemps négligées. À Aïbatin 1, un autre bassin est en cours de réalisation, suscitant là aussi l’enthousiasme des riverains. « J’ai déjà vu cet ouvrage dans le quartier Agla. C’est une joie pour moi de voir que mon quartier est pris en compte. Avant, on ne pouvait pas passer par là à cause des herbes et de la boue », a affirmé Marcello Amoussou, moniteur d’auto-école.

Lancé depuis avril 2022, le Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC) a permis de changer l’aspect de plusieurs quartiers de la ville. Des ouvrages d’assainissement ont été réalisés dans les bassins versants Y et PA3 au profit des habitants d’Akpakpa-Dodomè et ceux de Sètovi. Le bassin XX d’une superficie de 524 hectares draine les quartiers de Ménontin et Agla, situés en bordure du lac Nokoué.

Le PAPC prend aussi en compte l’éclairage public, le reboisement et l’aménagement d’espaces verts.

Le projet est financé par la Banque Mondiale, l’Agence Française de Développement (AFD), la Banque Islamique de Développement (BID), la Banque Africaine de Développement (BAD), la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et la Banque Européenne d’Investissement (BEI). Grâce à ce programme ambitieux, les habitants espèrent que Cotonou sortira définitivement de l’inondation.

Akpédjé Ayosso

14 mai 2025 par ,