Lancement des travaux de construction du laboratoire national de référence

Le ministre de la Santé Benjamin Hounkpatin et son collègue du Cadre de vie et de Développement durable José Tonato ont procédé, jeudi 04 novembre 2021, au lancement officiel des travaux de construction du laboratoire National de référence de Contrôle de la qualité des produits de Santé et de l’Eau au Bénin

Construction du laboratoire National de référence de Contrôle de la qualité des produits de Santé et de l’Eau au Bénin. Selon le ministre Benjamin Hounkpatin, grâce à la construction et à l’équipement de ce laboratoire, l’ANCQ (Agence Nationale de Contrôle de Qualité des produits de santé et de l’eau) pourra procéder efficacement au contrôle de qualité des produits de Santé, au contrôle sanitaire des eaux de consommation fournie sur toute l’étendue du territoire et à la vérification de la conformité des eaux usées aux normes en vigueur.

La construction du laboratoire National de référence de Contrôle de la qualité des produits de Santé et de l’Eau au Bénin est une décision issue du Conseil des ministres le mercredi 26 février 2020. Elle a été prise à la suite d’un audit organisationnel et fonctionnel ayant révélé les insuffisances du système de contrôle des produits de santé. Le laboratoire sera construit aux normes et standards internationaux. Outre le contrôle de la qualité des produits de santé, cette infrastructure servira également à certifier la qualité de l’eau.

Le représentant du groupement Banca Engineering, Sara Consult et Tecknicart M. Franck Accrombessy a présenté le projet de construction du Laboratoire National de référence.

Présentation détaillée du projet de construction du Laboratoire National de référence, par le représentant du groupement Banca Engineering, Sara Consult et Tecknicart M. Franck ACCROMBESSY. La durée d'exécution des travaux par l'entreprise ABTP est de 12 mois.

La durée d’exécution des travaux par l’entreprise ABTP est de 12 mois. Après avoir insisté sur le respect du délai, le ministre José Tonato a donné le premier coup de pioche marquant le lancement officiel des travaux de construction du laboratoire National de référence de Contrôle de la qualité des produits de Santé et de l’Eau au Bénin.

