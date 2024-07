Après le succès de la campagne pour Porto Novo en avril dernier, c’est autour des villes de Cotonou et

Lokossa de lancer leur campagne dans le cadre du programme « Invest in diaspora ». Créé par la

startup panafricaine Impact Diaspora avec le soutien de l’Association internationale des Maires francophones (AIMF), ce dispositif vise à accompagner 100 villes africaines dans 24 pays, en matière de mobilisation de leur diaspora via le digital.

Les villes adhérentes inscrites au programme sont toutes animées par cette ambition unique de faire de leur diaspora, un partenaire stratégique au développement local des territoires.

Une campagne digitale impliquant même les familles

Elaborée depuis des semaines avec les services des deux villes, les campagne « Invest in Cotonou » et « invest in Lokossa » seront lancées à parti du 12 juillet. Concrètement, une page web optimisée pour la diaspora, va être diffusée massivement via des influenceurs, associations, citoyens, cadres de la mairie, médias… Sur ce support, les Béninois de la diaspora découvriront les besoins des villes, les opportunités et facilités offertes tout en étant incités à passer à l’action. Coté Mairies, une équipe dédiée sera là pour répondre en toute réactivité aux sollicitations de la diaspora.

Pour participer à cette campagne citoyenne et grande première en Afrique, il suffit à chacun de partager le lien ci-dessous sur ses communautés digitales : FB, Linkedin, WhatsApp…

Lien : https://investindiaspora.com/cotonou?code=RKLMQ56ZQ et

https://investindiaspora.com/lokossa?code=VAT23FMDW

11 juillet 2024 par