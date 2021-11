La zone administrative et commerciale de Ganhi déclarée d’utilité publique

La zone administrative et commerciale de Ganhi est déclarée d’utilité publique. C’est l’une des décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi 10 novembre 2021.

Cette décision selon le communiqué final du Conseil des ministres, participe de la volonté du gouvernement de rénover et de moderniser le secteur. « Le projet vise notamment l’aménagement de la berge sud-ouest de la lagune de Cotonou et du quartier Xwlacodji, avec l’installation d’un ponton pour l’accostage des embarcations dédiées aux loisirs sur le plan d’eau. Il favorisera également le développement d’activités commerciales, de loisirs et de services », renseigne le Conseil des ministres.

F. A. A.

10 novembre 2021 par ,