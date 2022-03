La vision du Bénin pour la femme présentée aux USA

Dans le cadre de la 66è session de la Commission de la condition de la Femme des Nations Unies tenue du 15 au 20 Mars 2022 aux Etats Unis, la Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, Mme Véronique Tognifodé a représenté le Bénin.

« Réalisation de l’égalité des genres et avancement de toutes les femmes et de toutes les filles dans le contexte des politiques et programmes relatifs aux changements climatiques et à la réduction des risques environnementaux et des risques de catastrophes ». C’est autour de ce thème que s’est tenue la 66è session de la Commission de la condition de la Femme des Nations Unies. Occasion pour la ministre Véronique Tognifodé de prononcer un discours en sa qualité présidente de la Commission Technique Spécialisé sur l’Egalité des sexes et l’autonomisation des femmes de l’Union Africaine. La ministre a rappelé les engagements pris par le Bénin pour respecter les normes et accords internationaux en matière de droits des femmes et d’égalité des sexes, de changement climatique, de réduction des risques environnementaux et de catastrophes. Elle a énuméré les récentes actions menées par le Gouvernement du Président Patrice TALON en respect auxdits engagements, notamment des réformes législatives ainsi que la mise en place d’organes compétents et de mécanismes adéquats pour une réelle protection et autonomisation économique de la femme béninoise. Véronique TOGNIFODE a appelé « toutes les parties prenantes à poursuivre une communication et une coopération continues avec les Etats en matière d’éducation, de santé, de droits sexuels et reproductifs ainsi que de lutte contre toute forme de violences en faveur des femmes et des filles ». Parallèlement à cette session, la Ministre a assuré la modération d’une réunion conjointement organisée par l’Union Africaine, ONU Femmes et le réseau des femmes leaders africaines (AWLN) sur « le leadership des femmes dans le cadre de l’atténuation de l’impact du changement climatique et de la construction d’une Afrique pacifique et durable, dans la résilience face au climat ».

Avec la Commission de la CEDEAO et les Ministres des États membres, en charge du genre et de la femme, Madame Véronique TOGNIFODÉ a aussi participé à la Session interactive de haut niveau. Cette session a permis de valider et d’adopter la feuille de route pour la mise en œuvre de la stratégie communautaire sur le genre, le changement climatique et la réduction des risques de catastrophes.

Les mérites de l’INF présentés

En marge de sa participation à la session de la Commission des Nations Unies sur la condition féminine qui se tient à New York du 14 au 25 Mars 2022, la ministre Véronique TOGNIFODE, présidente du Comité Technique Spécialisé sur l’Egalité des Sexes et l’Autonomisation des Femmes, a eu un entretien avec Mme Anita BATHIA, Sous-Secrétaire Générale des Nations Unies et Directrice Exécutive adjointe de ONU Femmes, chargée de la coordination du Système des Nations Unies, de la gestion des ressources, de la durabilité et des partenariats.

Avec elle, Mme TOGNIFODE a exploré les opportunités pour le financement des projets de mise en application des nouvelles lois votées pour renforcer la protection des femmes au Bénin. Des pistes rassurantes ont été indiquées à la Ministre pour la satisfaction de ce besoin.

Au cours de cet entretien entre les deux personnalités, Mme Anita BATHIA a exprimé son intérêt à l’expérience béninoise en matière de protection et d’autonomisation économique de la Femme. Elle a souhaité avoir des informations précises sur l’Institut National de la Femme (INF), notamment sur son fonctionnement et ses activités afin de faire partager avec d’autres pays, cette belle expérience.

