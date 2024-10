La téléphonie passe à 10 chiffres le 30 novembre

La migration du plan national de numérotation du Bénin de huit (08) à dix (10) chiffres est prévue pour le 30 novembre 2024.

Les numéros de téléphone au Bénin passent de 08 chiffres à 10 chiffres dans quelques semaines. Le préfixe 01 sera ajouté aux numéros de tous les abonnés des réseaux de communication mobile. Le changement sera effectif à partir du 30 novembre 2024 selon l’information donnée par Hervé Guèdègbè, Secrétaire Exécutif de l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et de la Poste (ARCEP Bénin) sur Bip Radio. Les abonnés disposeront d’un (01) mois pour la mise à jour de leur répertoire téléphonique.

Le Bénin est passé de six (06) à huit (08) chiffres depuis 2005. Selon le conseil des ministres du 6 mars 2024, l’émergence de nouveaux services connectés, le lancement d’un nouvel opérateur et l’éclosion des services mobiles financiers et de communications entre machines accroissent les besoins ; d’où la nécessité de créer de nouvelles disponibilités pour satisfaire les attentes du secteur.

A.A.A

27 octobre 2024 par ,