La société civile déploie 1470 observateurs

La Plateforme électorale des Organisations de la Société Civile (Osc) coordonnée par le réseau ouest-africain pour l’édification de la paix (Wanep-Bénin) a déployé une mission d’observation dans le cadre de l’élection présidentielle de ce dimanche 11 avril.

1470 observateurs ont été déployés dans tous les 546 arrondissements du Bénin pour le scrutin. Une cinquantaine de spécialistes et de personnes ressources ont été mobilisés et formés, une "Salle de Situation électorale" composée de chambres techniques, d’analyse et de décision sont également mises en place dans le cadre du scrutin.

Ce dispositif est déployé du 10 au 12 avril 2021 et sera actif pendant et après l’élection présidentielle. Lors de la déclaration d’arrivée entrant dans le cadre du lancement des activités de la "Salle de situation électorale", samedi 10 avril 2021, à l’hôtel du Lac sis à Cotonou, Fatoumatou Batoko-Zossou, présidente de la plateforme électorale des Organisations de la Société Civile du Bénin a fait savoir que la "salle de situation électorale" se positionne par " l’Alerte et la Réponse" pour le suivi des enjeux liés au respect des dispositions de la loi électorale, au taux de participation, à la non-violence, aux respect des dispositions de prévention de la Covid-19 et à la gestion sécuritaire du scrutin.

« Au-delà de l’observation du lendemain du scrutin, les 12 fact-chekers, les 45 moniteurs et tout le dispositif d’alerte ainsi que le Groupe National de Réponse Électorale poursuivront la veille pour toute la période post-électorale », a indiqué Fatoumatou Batoko-Zossou.

M. M.

11 avril 2021 par