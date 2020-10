La situation de Adolphe Houssou préoccupe les syndicats. A travers une déclaration rendue publique ce vendredi 09 octobre 2020, signé de Soulé Salako, porte-parole par intérim, les secrétaires généraux des syndicats du secteur de la santé après examen de la situation de leur porte-parole ont pris certaines décisions.

Il s’agit entre autres pour les syndicats du secteur de la santé de prendre acte de la déclaration du ministre de la santé ; de ne pas baisser la garde en poursuivant l’état de veille ; d’appeler tous les travailleurs à rester vigilants et mobilisés pour ne pas être surpris, et de tenir le ministre de la santé responsable des déconvenues qui découleraient du non-respect de sa déclaration.

Suite à une déclaration sur une station radio en ligne, Adolphe Houssou, porte-parole des syndicats du secteur de la santé avait opiné sur la gestion de la riposte contre le coronavirus au Bénin. Au lendemain de ladite déclaration, il a été déchargé de la tête du magasin tampon Covid-19 que le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin lui avait confié au lendemain de l’apparition des premiers cas confirmés au Bénin.

Le jour suivant, le porte-parole des syndicats du secteur de la santé fut interpellé par un officier de police. Depuis lors, toutes les actions menées par les responsables des Centrales et Confédérations syndicales visent à s’assurer que la sécurité de leur camarade n’était pas menacée. D’où l’organisation des rencontres et activités dont la déclaration de ce vendredi 09 octobre.

