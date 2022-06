La sécurité alimentaire et nutritionnelle au cœur d’une réunion de l’UEMOA

La Commission de l’UEMOA organise la 11ème réunion du Comité de Haut Niveau sur la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (CHN-SAN) le samedi 11 juin 2022. Les travaux de ces assises seront présidés par Mohamed BAZOUM, président de la République du Niger, président du Comité de Haut niveau.



La sécurité alimentaire et nutritionnelle au cœur de la 11ème réunion de la Commission de l’UEMOA. En prélude à ces assises qui auront lieu le 11 juin prochain, les ministres en charge de l’Agriculture et de l’Elevage seront en conclave à Niamey le vendredi 10 juin 2022 pour préparer la rencontre. Au cœur de leurs échanges, la situation alimentaire et les incertitudes sur les marchés des produits alimentaires et des intrants agricoles. Les ministres examineront également la situation générale de la sécurité alimentaire dans l’espace communautaire, les efforts déjà planifiés dans les Etats les plus touchés, mais aussi les conditions de préparation de la prochaine campagne agricole. Ces échanges selon un communiqué de presse de l’Union, contribueront à engager le dialogue en vue d’une meilleure gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de l’agriculture dans la région.

Outre les ministres en charge de l’Agriculture et de l’Elevage des Etats membres, les représentants de la BOAD, de la BCEAO, de la CEDEAO, du CILSS, du CSAO, des Organisations Professionnelles Agricoles ainsi que des Partenaires Techniques et Financiers de l’UEMOA prendront part à ces travaux dont les résultats seront présentés le 11 juin 2022 au président du Comité de Haut Niveau sur la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle, S.E.M Mohamed BAZOUM.

Le Comité de Haut de Niveau sur la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (CHN-SAN) a été mis en place en décembre 2011 par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA. Il est chargé de réfléchir et d’identifier les solutions idoines pour mettre définitivement l’espace communautaire à l’abri des crises de famine, de malnutrition et d’insécurité alimentaire.

