La route Djougou-Péhunco-Kérou-Banikoara en chantier

Les travaux d’aménagement et le bitumage de la route Djougou-Péhunco-Kérou-Banikoara longue de 209 Km sont lancés. Le lancement des travaux s’est déroulée en présence du Ministre d’État, chargé du Développement et de la Coordination de l’Action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané, du ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Hêhomey, des députés Robert Gbian, Jacques Yampabou, Abdoulaye Gounou, Nouhoum Youssouf Bida, Sabaï Katé, Sinan Bio Gounou, des préfets des départements de l’Alibori, de l’Atacora et de la Donga, et des maires des communes de Djougou, Péhunco, Kérou et Banikoara.

Occasion pour le Ministre d’État, chargé du Développement et de la Coordination de l’Action gouvernementale de rappeler la vision du Gouvernement du Président Patrice Talon. Il s’agit de faire des infrastructures de transport un levier important pour soutenir la croissance économique, faciliter le développement des exportations et promouvoir l’intégration sous régionale.

Le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Hêhomey, a invité les populations à respecter les prescriptions de la sécurité pendant la période des travaux.

M. Hêhomey a invité également l’entreprise exécutante, la mission de contrôle, et la Direction Générale des Infrastructures, à une exécution de qualité dans le respect du délai contractuel qui est de 30 mois.

