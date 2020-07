La première session criminelle de l’année 2020 ouverte ce lundi

La première session criminelle de l’année 2020 du tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi s’est ouverte ce lundi 27 juillet 2020.

A l’ordre du jour de la session, une vingtaine de dossiers avec une quarantaine d’accusés.

Au total, 20 dossiers dont un dossier d’assassinat, un dossier de coups mortels, un dossier d’incendie volontaire, deux dossiers de traite d’enfants, un dossier d’association de malfaiteurs, un dossier de vol à main armée, un dossier de tentative de vol aggravé, un dossier de meurtre et onze dossiers de viol sont inscrits au rôle de cette session qui verra comparaître 40 accusés.

Au cours de la conférence de presse animée le vendredi 24 juillet dernier, le procureur de la République près le Tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi Aubert Kodjo fait savoir qu’ « une analyse des divers crimes figurant sur le rôle d’audience, permet de constater que les crimes contre les personnes prédominent nettement avec un pourcentage de 87 % contre les atteintes aux biens qui représentent 13 % des affaires inscrites à ce rôle ». Ce tableau selon le procureur, traduit « la survivance voire la recrudescence des agressions sexuelles dans le ressort du Tribunal d’Abomey-Calavi, en dépit des efforts sans cesse fournis par les pouvoirs publics et les forces de sécurité dans la lutte contre cette forme de délinquance, le banditisme et l’insécurité ».

En organisant la session criminelle, le tribunal d’Abomey-Calavi entend « jouer sa partition et apporter des réponses idoines aux cas qui lui sont déférés afin de rassurer les populations », a-t-il expliqué.

Aubert Kodjo invite les populations à suivre les audiences en vue de s’informer, de s’éduquer, dans le respect des gestes barrières de la lutte contre la pandémie du Covid-19.

F. A. A.

27 juillet 2020 par ,