La policière Dedji transférée dans une autre prison

En détention préventive à la prison civile de Porto-Novo, la policière Delphine Dedji arrêtée à la suite de l’évasion de Georges Bada a été transférée ce lundi 16 mai 2022 à la prison civile de Cotonou.

La policière Delphine Dedji séjourne désormais à la prison civile de Cotonou. Déposée à la maison d’arrêt de Porto-Novo après l’évasion de l’ex-maire d’Abomey-Calavi, elle a été transférée à la prison civile de Cotonou ce lundi 16 mai 2022.

Georges Bada s’est évadé dans la nuit du 17 au 18 mars 2022 du CNHU-HKM de Cotonou, où il était admis pour des soins. Les agents de police commis à la sécurité de Georges Bada et certains de ses proches ont été arrêtés et déposés en prison.

La prochaine audience des accusés est prévue pour le 2 juin 2022 à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme.

Georges Bada a été condamné le mardi 21 septembre 2021 à 6 ans de prison ferme et au paiement d’une amende de 5 millions FCFA pour « abus de fonction » dans l’affaire d’expropriation illégale d’un domaine de 39 ha dans la commune d’Abomey-Calavi.

A.Ayosso

17 mai 2022 par ,