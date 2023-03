La police républicaine à la recherche d’un de ses officiers

A travers un message radio porté, le directeur général de la police républicaine a lancé un appel pour la recherche sur tout le territoire national et dans les pays limitrophes, du médecin commissaire divisionnaire, HOUNTON Nounagnon Wolgang Narcisse. L’intéressé a quitté son unité depuis décembre 2020 sans autorisation, et n’est pas encore de retour.

En poste à la direction des services de santé et des affaires sociales, le médecin commissaire divisionnaire, HOUNTON Nounagnon Wolgang Narcisse a quitté son unité depuis le mercredi 30 décembre 2020, et n’a plus donné de ses nouvelles. Le directeur général de la police républicaine à travers un message radio porté, a lancé un appel à le rechercher. L’intéressé selon le communiqué signé de Soumaïla YAYA, a quitté son unité sans autorisation depuis la date sus indiquée, et n’est pas de retour à ce jour. Le directeur général de la police invite donc à le chercher à travers tout le territoire national, et dans les pays limitrophes.

30 mars 2023 par ,