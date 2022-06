La police aux trousses des auteurs de pollution sonore

Les éléments de la brigade de protection et de lutte contre la pollution du Littoral continuent la chasse aux auteurs de pollution sonore.



Les auteurs des nuisances sonores répondront tout simplement de leurs actes devant le Procureur de la République. Les responsables d’églises, tenanciers de bars et autres producteurs de bruits dans les villes doivent veiller à ce que le décibel (dB) ne dépasse pas 50 en zone d’habitation.

A Cotonou, les éléments de la brigade de protection et de lutte contre la pollution ont déclenché une opération il y a quelques jours dans la capitale économique. Selon le directeur départemental du cadre de vie et du développement durable Atlantique-Littoral, Dr Rosaire Attolou, au micro de la télévision nationale, lorsque l’inspecteur descend sur le terrain, il mesure d’abord le niveau de bruit. Si le niveau de bruit est supérieur à 50dB, l’agent de police délivre une convocation au responsable des lieux. Le matériel de sonorisation est aussi saisi par la police.

En Conseil des ministres, mercredi 25 mai 2022, le gouvernement béninois a décidé de l’actualisation du décret n˚2001-294 du 8 août 2001 portant réglementation du bruit en République du Bénin. L’émission du bruit doit respecter les limites de décibels définies par le décret suivant que l’on est en zone d’habitation, en zone commerciale ou industrielle.

« L’ouverture des ateliers bruyants, notamment les moulins, les, scieries, les forges, les discothèques, les bars, les restaurants ainsi que la circulation des véhicules de publicité sonore et et toute forme de communication ou manifestation bruyante en zone d’habitation, y compris sur les lieux de culte, est interdite dans les périodes ci-après : jours ouvrables : 13 h-15 h et 22h-6h. Jour de repos : 20h-10h », précise le Conseil des ministres.

Le décret interdit aussi l’installation de toutes sources de bruit aux abords des écoles, des formations sanitaires et des services administratifs. « S’il y a une église qui veut faire du bruit (...) qu’elle s’arrange pour insonoriser son cadre…pareil pour les bars restaurants et consorts », a notifié Dr Rosaire Attolou.

A.Ayosso

