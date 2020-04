La police appelé à signaler les contrevenants

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, le gouvernement béninois a pris plusieurs mesures dont la fermeture des bars et buvettes. En dépit de cette interdiction certains gérants de ces lieux ferment leurs portes de l’extérieur mais reçoivent des clients à l’intérieur.

Les véhicules et engins sont garés devant des buvettes ou bars et d’autres clients préfèrent s’y rendre à pieds surtout les soirs malgré la mesure d’interdiction prise pour limiter la propagation du Coronavirus.

Les citoyens sont appelés à dénoncer les gérants les contrevenants à la police.

Pour tout signalement du non respect des mesures officielles liées au Covid-19, il faut contacter la Police Républicaine par Téléphone : 166 (appel gratuit) ou par écrit sur WhatsApp : +22994002020.

A.A.A

13 avril 2020 par