La plateforme E-Learning officiellement lancée

La reprise des cours pour les étudiants des universités publiques du Bénin va se dérouler en ligne conformément à la décision prise par le gouvernement. Ce lundi 11 mai 2020, la plateforme E-learning a été officiellement lancée à l’Université d’Abomey-Calavi par les ministres de l’enseignement supérieur Eléonore Yayi Lédékan et du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, en présence du recteur Maxime da Cruz.

Permettre aux étudiants des facultés, écoles et instituts de suivre les cours en ligne en cette période de coronavirus afin de limiter la propagation ; tel est l’objectif du gouvernement en mettant à la disposition des étudiants la plateforme E-Learning « etudiant.bj » (https://etudiant.bj/).

La plateforme est dédiée « aux quatre universités publiques du Bénin et offre différents types de services majeurs à savoir : un accès aux ressources pédagogiques, une messagerie électronique, un service de visioconférence et d’assistance en ligne ».

Pour accéder à la plateforme, les étudiants doivent s’inscrire avec leurs identifiants. Les enseignants vont dispenser les cours en ligne à des heures précises. Grâce à l’accord avec les opérateurs de téléphonie mobile, les étudiants peuvent se connecter sans avoir une connexion internet activée.

11 mai 2020 par