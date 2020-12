Lancée en février 2020, la plateforme « monentreprise.bj » permettant de créer une entreprise au Bénin est désormais le N°1 mondial dans la facilité et la rapidité.

Selon un article de l’économiste Ian Richards, publié sur le site de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), « le Bénin est placé conjointement avec l’Estonie, comme le plus rapide au monde pour créer une entreprise, devançant la Nouvelle-Zélande, la Géorgie et Hong Kong, Chine ».

Cette plateforme de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx) permet à tout individu désirant créer une entreprise de faire les formalités en ligne en une dizaine de minutes. Il reçoit en moins de 3 heures les six certificats électroniques attestant de la création de son entreprise notamment : l’extrait du Registre du Commerce ; l’annonce légale de publication ; l’attestation d’Immatriculation Fiscale Unique (IFU) ; la carte d’importateur ; le certificat d’enregistrement à la Direction Général du Travail (DGT) et le certificat d’enregistrement à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). Les files d’attente, les nombreux déplacements pour créer son entreprise sont désormais du passé.

Ce nouvel outil de l’écosystème numérique a été mis en place grâce à l’appui financier du Royaume des Pays-Bas et l’assistance technique de la Conférence des Nations Unies pour le Développement du Commerce (CNUCED). Lancé avant la Covid-19, cet outil a permis « une croissance de plus de 15% des créations d’entreprise et faciliter la création d’entreprises pour les jeunes et les femmes sur toute l’étendue du territoire national ».

La plateforme « monentreprise.bj » est accompagné d’un dispositif de soutien notamment le Call Center d’assistance aux créateurs d’entreprise. Ce Call Center et son dispositif de chat box « permet à l’APIEx d’être constamment en contact avec les utilisateurs et d’assurer le traitement diligent de leurs demandes d’assistance ».

A.A.A

