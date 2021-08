La plainte pour escroquerie par ordonnances médicales retirée

Les deux jeunes qui ont été interpellés le 10 août dernier pour tentative d’extorsion de fonds et abus de confiance seront libres de leur mouvement. Les organisations humanitaires qui ont signalé les faits ont adressé, mardi 17 août 2021, des correspondances au procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet) pour retirer leur plainte.

L’Ong Bénin Diaspora Assistance a retiré sa plainte à la suite de l’examen des résultats de l’enquête sociale et morale de l’un des accusés dans l’affaire de tentative d’extorsion de fonds et abus de confiance. Selon la Fondation Omoloto qui a également retiré sa plainte, l’objectif est d’accorder une « nouvelle chance » aux deux « jeunes étudiants » de « reprendre leur vie dans la dignité ».

Selon les faits, une dame, épouse de l’un des jeunes hommes, a été hospitalisée pendant quelques jours au début du mois de juillet. Les deux jeunes qui se présentent comme des étudiants exhibent des photos de la dame sur le lit d’hôpital et sous assistance respiratoire pour demander des aides.

Ils ont réussi à soutirer ainsi de l’argent à la Fondation Omoloto Mériadeck le 30 juillet 2021. Les mêmes ordonnances ont été transférées à l’Ong Bénin Diaspora le 10 août 2021. Ils sollicitent de l’aide cette fois-ci pour une « sœur » qui aurait besoin de deux poches de sang. Le président de l’Ong Bénin Diaspora a contacté le directeur du Centre National Hospitalier Universitaire (Chnu) de Cotonou en faveur de la patiente. C’est là que le pot aux roses fut découvert. Selon le directeur du Cnhu, la patiente a quitté l’hôpital depuis le 11 juillet et serait même revenue le 8 août 2021 pour faire des consultations prénatales.

Le président de l’Ong Bénin Diaspora, Médard Koudébi porte alors plainte pour « tentative d’extorsion de fonds et abus de confiance ». La police républicaine procède à l’interpellation des deux présumés arnaqueurs.

L’un des jeunes interpellés a été responsable d’une organisation estudiantine.

