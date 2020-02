La phase écrite du recrutement prévue pour le 29 février

Les candidats au concours de recrutement militaire au titre de l’année 2019 seront soumis aux épreuves écrites le samedi 29 février 2020.

Selon le communiqué signé du Chef d’Etat-Major général des Forces Armées Béninoises Patrick Jean-Baptiste Aho en date du 21 février 2020, cette phase « concerne uniquement les jeunes filles, jeunes gens et les démobilisés de la classe 2015 préalablement retenus à l’issue de l’épreuve sportive et de l’étude des dossiers ».

La phase écrite aura lieu sur toute l’étendue du territoire national dans les centres suivants : CEG1 de Natitingou pour les candidats de l’Atacora et de la Donga ; CEG Ste Rita de Cotonou pour les candidats de l’Atlantique et du Littoral ; Lycée Mathieu Bouké de Parakou pour les candidats de l’Alibori et du Borgou ; CEG1 de Lokossa pour les candidats du Couffo et du Mono ; Lycée Béhanzin de Porto-Novo pour les candidats de l’Ouémé et du Plateau et au CEG1 d’Abomey pour les candidats des Collines et du Zou.

Pour cette phase, les candidats composeront dans trois épreuves à savoir : Dictée-Questions, Mathématiques et Civisme.

« Tout candidat ou individu auteur ou coauteur de tricherie de quelque nature que ce soit, sera disqualifié et mis à la disposition du Directeur Général de la Police républicaine pour des poursuites judiciaires conformément aux textes en vigueur », prévient le Chef d’Etat-Major Général.

Les candidats devront se présenter dans leurs centres de compositions à 06 heures précises dans une tenue de sport, et muni d’une pièce d’identité en cours de validité.

9 candidats invités à compléter leurs dossiers

Par ailleurs, 9 candidats sont invités à se rendre à la Direction de l’Organisation et du Personnel des Armées au plus tard le mardi 25 février 2020 pour compléter l’attestation du BEPC (ou équivalent) à leurs dossiers de candidature, faute de quoi, ils ne seront pas autorisés à participer aux épreuves écrites.

Il s’agit de : M. Nani Kandide ; M. Gantekpin Sehouenou René ; Mlle Ahodekon Messe Mariette Lea ; M. Hounlekon G. Benjamin ; M. Amoussou Moussiliou Babatounde ; M. Houenouvi Polynice Emmanuel Isaac ; Mlle Adissa Tchénagnon Josiane ; M. Houndote Mahoussi Casimir et M. Kouton Sébastien.

Les listes des candidats autorisés à prendre part à la phase écrite seront affichées dans les centres de composition avec les numéros de table dès le jeudi 27 février 2020 ainsi que les candidats rejetés et le motif du rejet.

Akpédjé AYOSSO

22 février 2020 par