La paix au cœur d’un atelier d’échanges entre divers acteurs des Collines

La ville de Savè a abrité ce mercredi 09 novembre 2022, un atelier d’échanges qui a réuni les rois, les confessions religieuses et les autorités politico-administratives du département des Collines. L’initiative vise à exhorter les différentes couches de la société de cette région du Bénin à la culture de la paix en période électorale.

Les rois, les têtes couronnées, les confessions religieuses, les notables, et les autorités politico-administratives du département des Collines se sont réunis mercredi 09 novembre 2022 à Savè. La rencontre d’échanges initiée par le Médiateur de la République, vise à inviter les différents acteurs de ce département à cultiver la paix en cette période marquée par les élections législatives de janvier 2023. Les têtes couronnées, les rois, les confessions religieuses, les notables et autorités politico-administratives de toutes les communes du département des Collines ont répondu présents à cette rencontre.

Les élections législatives de 2019 ont été marquées par de nombreuses violences dans certaines communes du département des Collines. L’atelier d’échanges de ce mercredi vise à prévenir toute forme de violence à l’approche des prochaines législatives, et exhorter les citoyens à la culture de la paix.

F. A. A.

9 novembre 2022 par ,