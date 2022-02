La ministre Aurélie Zoumarou élue à la présidence de l’ESMT

Elue, vendredi 28 janvier 2022 à Niamey au Niger, la ministre béninoise du numérique et de la digitalisation Aurélie Adam Soulé Zoumarou est la nouvelle présidente du conseil des ministres de l’École Supérieure Multinationale des Télécommunications (ESMT).

A l’issue de la 6è session du conseil des ministres de l’Esmt tenue, vendredi 28 janvier 2022 à Niamey, au Niger, la ministre du numérique et de la digitalisation de la République du Bénin a été élue présidente du conseil des ministres de l’École Supérieure Multinationale des Télécommunications (ESMT) pour un mandat de deux (02) ans. Aurélie Adam Soulé Zoumarou remplace à ce poste le ministre nigérien de la poste et des nouvelles technologies de l’information, Hassane Barazé Moussa. « L’un des principaux défis qui s’imposent à l’Esmt est celui de l’amélioration de la gouvernance, en vue d’accroître sa performance. De même, le renforcement des ressources d’enseignements, la promotion continue de l’excellence et la veille technologique pour assurer l’adéquation entre la formation et les besoins des entreprises, sont autant de facteurs clés de succès sur lesquels je tiens à insister », a indiqué Aurélie Adam Soulé Zoumarou la nouvelle présidente.

L’ESMT créée en 1981 a pour mission de participer au développement des Télécommunications/Tic en fournissant des services de formation, de recherche, de conseil et d’animation technologique, en vue de contribuer au développement socio-économique de l’Afrique.

M. M.

