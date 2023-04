La mairie de Porto-Novo recrute 150 agents

Dans le cadre de la distribution des avis d’imposition TFU-2023, la mairie de Porto-Novo en collaboration avec la Direction départementale des impôts de l’Ouémé et du Plateau, recrute 150 agents. Voici les conditions.

Les candidats interessés par le recrutement de 150 agents pour la distribution des avis d’imposition TFU-2023 sont invités à déposer un dossier complet au secrétariat de la Recette du CIPE-1 de Porto-Novo sis à Akonoboé derrière la place de l’Unité le mardi 04 Avril 2023 à 16 heures au plus tard.

Le dossier à fournir est composé de : une demande manuscrite adressée au Maire de la ville de Porto-Novo ; un curriculum vitae complet ; un acte de naissance non légalisé ; une chemise dossier ; une copie non légalisée du diplôme.

Les personnes qui ont postulé au recrutement en 2022, sont autorisées à déposer juste une demande manuscrite.

LES CONDITIONS DE PARTICIPATION

1- Être titulaire au moins du diplôme de BEPC ou tout autre

diplôme équivalent ;

2- Être disponible et libre de tout engagement lors du

recrutement ;

3 Être de bonne moralité.

