La mairie de Porto-Novo exige le Pass vaccinal

L’accès à la Mairie de Porto-Novo ainsi qu’à tous ses démembrements (Arrondissements et autres) est conditionné, à la présentation du Pass vaccinal (Carnet de vaccination contre la Covid-19) ou du Test PCR (Preuve de non infection datant de moins de 48 heures) et d’une pièce d’identité, informe un communiqué de la mairie en date du 27 octobre 2021.

A partir du mardi 02 novembre 2021, les personnes non encore vaccinées contre la Covid-19 ne pourront pas avoir accès à la Mairie de Porto-Novo, aux Arrondissements et autres services. L’accès est conditionné, à la présentation du Pass vaccinal (Carnet de vaccination contre la Covid-19) ou du Test PCR (Preuve de non infection datant de moins de 48 heures et d’une pièce d’identité, selon une décision du maire de la ville de Porto-Novo, Charlemagne Yankoty, en date du mercredi 27 octobre 2021.

La mesure fait suite à la décision du gouvernement prise en Conseil des ministres.

Le maire a saisi l’occasion pour inviter les citoyens qui ne sont pas encore vaccinés à aller « le faire expressément afin de sauver leurs vies et celles des autres ».

M. M.

27 octobre 2021 par