La journée internationale de l’identité célébrée au Bénin

Les structures intervenant dans le domaine de l’état civil au Bénin ont célébré vendredi 15 septembre 2023, la Journée internationale de l’identité. « L’identité pour tous, quels défis ? », c’est le thème retenu pour cette célébration rehaussée par la présence du préfet du Littoral, Alain Orounla, du directeur général de l’ANIP, Pascal Nyamulinda, la DDIP Littoral, Mariette Dgbémabou Kpamègan, du DDIP de l’Atlantique, Pamphile Adadja, du directeur général de l’état civil, Abdon Mikpon’aï.

Le Bénin à l’instar de la communauté internationale a célébré vendredi 15 septembre 2023, la Journée internationale de l’identité. « L’identité pour tous, quels défis ? », c’est le thème retenu pour cette célébration organisée par la direction générale de l’état civil, structure sous tutelle du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique (MISP). Les participants au cours de la journée ont eu droit à une communication sur le thème « Identité pour tous au Bénin : bilan et perspectives » présentée par le DDIP de l’Atlantique, Pamphile Adadja.

Le Bénin à travers cette journée tient à démontrer son ferme engagement à moderniser son écosystème de l’identité et à atteindre l’objectif de l’enregistrement universel des faits d’état civil en vue de garantir l’égalité d’accès aux moyens d’inclusion et de réussite socio-économique, a laissé entendre la DDIP Littoral, Mariette Dgbémabou Kpamègan dans son mot de bienvenue. Elle a par ailleurs émis le vœu que cette célébration ouvre des horizons meilleurs pour l’identification des personnes au Bénin.

Le gouvernement Talon a entrepris une batterie de réformes depuis 2016, et le secteur de l’identification n’est pas resté en marge, s’est réjoui pour sa part, Abdon Mikpon’aï, directeur général de l’état civil. La Journée internationale de l’identité fait-il savoir, a pris essor suite à un mouvement d’ensemble et le point d’ancrage avant 2018, a été les différentes éditions notamment la 2e qui a eu lieu au Rwanda.

L’état civil selon le DG de l’ANIP, est devenu un outil central de création d’une base de données des personnes identifiées de façon unique par leur biométrie mais aussi une source et une matière première incontournable pour l’intégration des systèmes, et l’interopérabilité. Il devient par conséquent, la clé principale pour la prestation du bon service public et privé aux populations de chaque pays ayant adopté ce système, a souligné Pascal Nyamulinda.

Le préfet du Littoral a salué à l’occasion, le travail impressionnant des différents acteurs intervenant dans le secteur de l’état civil au Bénin.

Après avoir rappelé l’importance de l’identification dans la vie d’un citoyen, Alain Orounla a invité les différents acteurs à travailler avec perfection et réussir avec brio, la mission à eux confiée par l’Etat béninois.

F. A. A.

