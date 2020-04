La jeunesse au cœur des actions de l’UDBN

Les prochaines élections municipales s’approchent à grand pas, face aux immenses chantiers et défis en vue, l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) a trouvé la solution idoine pour s’affirmer : La jeunesse consciente et active pour relever les nombreux défis.

La liste de candidature du parti est constitué en grande partie des jeunes. une place de choix a été faite aux jeunes, et pas des moindres. Des enseignants, des artisans, des étudiants, des comptables, des juristes, des producteurs et autres. Leur âge oscille entre 20 et 40 ans. Dans leur majorité, cette jeunesse est mobilisée sur la liste du parti selon leurs compétences et leurs aptitudes essentiellement constituées de leur force de travail et revendiquant une autonomie générationnelle. De Banikoara à Cotonou en passant par Bohicon et Parakou, le parti a positionné des jeunes capables de relever les défis d’aujourd’hui et de demain pour leurs localités avec confiance et passion.

Ce choix s’explique par les besoins immenses et l’enjeu important qu’offrent les prochaines élections municipales et communales : offrir à la proximité et à la base, le pouvoir de prendre effectivement des décisions en connaissance de cause à petite échelle, et de fluidifier leur mise en œuvre pour un impact plus significatif et plus direct. Mais alors que les jeunes représentent une bonne frange de l’électorat et de la population béninoise, ils restent cependant sous représentés dans les partis politiques. Une tare que l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) envisage de corriger à travers les prochaines élections.

En témoigne, les dossiers de candidature transmis à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA).

C’est une évidence connue de tous : les jeunes impulsent la transformation.

En choisissant de faire confiance à la jeunesse, le parti de Claudine Afiavi Prudencio compte libérer pleinement son potentiel en adoptant une stratégie de proximité. Par l’approche du positionnement des jeunes, l’UDBN facilite le mouvement des idées et la réalisation d’initiatives profitables à l’ensemble des arrondissements du pays. "C’est avec les jeunes que nous comptons impulser à la base la transformation que nous voyons déjà au sommet sous le leadership du Chef de l’Etat", confie un membre de l’état-major du parti.

Et cela se remarque aisément dans les projets que propose le parti de façon spécifique à chaque commune.

La gouvernance que compte insuffler le parti UDBN repose sur la jeunesse du personnel politique qu’il met à disposition des communes et des municipalités.

La lutte contre l’insécurité surtout foncière, l’assainissement et l’attractivité des villes, l’autonomisation des femmes, la protection des plus vulnérables, la mise en œuvre des schémas directeus d’aménagement du territoire et l’accès aux services essentiels (eau potable, assainissement, électricité, accès aux soins, à l’éducation, aux sports et loisirs) sont des défis majeurs que seule la jeunesse peut relever par son courage et son souci de l’intérêt général.

