La grève des étudiants de la FLLAC suspendue contre un moratoire

A la demande des autorités décanales, les étudiants de la Faculté des Lettres Langues Arts et Communication (FLLAC) de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) ont décidé de suspendre leur grève. Selon le point des différents pourparlers fait aux étudiants, lundi 27 mars 2023, lors d’une Assemblée générale tenue sur le campus, deux des trois revendications (recrutement d’enseignants permanents, application de l’article 48 du règlement pédagogique) ont été satisfaites.

« Il reste donc un point à satisfaire », selon David Bonou, président du Bureau d’Union d’Entité (BUE) de la FLLAC. Il s’agit de la « suppression catégorique sans débat de la soutenance en Licence ». Sur ce point, les étudiants ont décidé d’accorder un moratoire de trois mois aux autorités pour la satisfaction de ladite revendication.

Les étudiants menacent d’aller à nouveau en grève si cette revendication n’est pas satisfaite à la fin du moratoire de trois mois.

Selon les explications du président du BUE/FLLAC, les autorités décanales ont demandé un moratoire de trois mois afin d’accélérer et de libérer les étudiants en instance de soutenance afin qu’ils puissent entrer en possession de leurs parchemins.

Les cours reprennent donc pour les étudiants en attendant la fin du délai de trois mois.

