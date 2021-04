La gratitude du Préfet aux populations

:

Alors que des actes de violences ont eu lieu dans certaines régions du Bénin dans la période électorale, les populations du département du Mono ont fait montre d’un comportement de paix ; une attitude félicitée par le Préfet Komlan Sedzro Zinsou.

De récents évènements empreints d’agressions et de violences notoires se sont déroulées dans certaines contrées du Bénin au cours de la période électorale. Il s’agit d’attitudes ayant paralysé le cours normal de la vie des populations de ces zones du Bénin. Les populations du département du Mono sont restés en marge de ces actes en faisant montre d’un comportement de non-violence. Au fond, il ne s’agit pas d’une situation extraordinaire. Et pour cause, les habitants de la région du sud-ouest du Bénin sont connus pour être particulièrement des artisans de paix. Pourtant, cette attitude a ému Komlan Sedzro Zinsou, le Préfet du département du Mono. Joint par notre rédaction, il a exprimé toute sa « reconnaissance à ces filles et fils du Mono qui ont donné la preuve que la violence ne résout aucun problème ». C’est pourquoi, il a exprimé toute sa « gratitude à ces bâtisseurs qui font avancer le Bénin ». Selon le Préfet du Mono, « rien ne justifie la violence ». D’ailleurs, s’est-il interrogé sur le but réel de « la destruction des infrastructures publiques et des propriétés privées ».

17 avril 2021 par