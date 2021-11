La gérante d’une cabine de transfert d’argent devant le juge

Le patron d’une boutique de transfert d’argent et son employée étaient au Tribunal d’Abomey-Calavi pour un manquant de plus de 400 mille francs CFA le mardi 16 novembre dernier.

Le point financier fait état d’un gap de 400 mille francs CFA, selon le patron d’une cabine de transfert mobile money sise dans la commune d’Abomey-Calavi. Un montant que la gérante de la cabine, une jeune file en classe de première D, met en cause et parle de 100 mille francs.

Dans la foulée, la jeune fille laisse sa démission par message WhatsApp à son patron.

Le patron porte l’affaire devant le tribunal d’Abomey-Calavi. Devant le juge le mardi 16 novembre 2021, l’employée et le patron maintiennent chacun leur version des faits.

Les deux parties ne parvenant pas à s’accorder sur le montant objet de litige, elles ont renvoyées à l’audience le 21 décembre 2021.

